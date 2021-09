Andressa Urach expõe ameaças feitas pelo ex-marido, mostra que ele a traiu e revela humilhação: “Tirou o plano de saúde”

Andressa Urach demonstrou que não está tendo uma relação amigável com o seu ex-marido, Thiago Lopes. Pelo contrário. A modelo fez questão de expor, nessa quarta-feira, 29 de setembro, uma conversa polêmica com o rapaz.

Urach deixa claro que Thiago o traiu e tirou o plano de saúde dela e do filho. “Você não tinha ido para um hotel? Em arroio do meio é barato. E você tem dinheiro! Você me ofende e acha que devo aceitar isso?”, disse Andressa para o ex. Dessa forma, o rapaz afirma que não sairá de casa. “Vou sair só quando levar minha mudança. Enquanto isso não saio de casa”, disparou.

Além disso, Andressa Urach demonstrou irritação com toda a situação. Sendo assim, a modelo acabou demonstrando que Thiago foi quem quis separar. “Eu? Quem se separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro. Sabendo que eu não tinha como me sustentar”, disparou ela.

Ao ver o comentário de sua ex-mulher, Thiago Lopes resolveu rebater e ameaçou a Miss Bumbum. “Quando você casou comigo você foi meu cliente você sabia do meu trabalho! Aceitou e achou que eu iria fazer o que já que me deixou? Sim eu vou voltar. Porque tenho que fazer comida para o Arthur e almoçar também”, escreveu Andressa.

