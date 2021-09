Andressa Urach está solteira há menos de uma semana, mas já está causando alvoroço entre os homens. Ela, que anunciou o fim da relação com Thiago Lopes na semana passada, afirmou que “Ímola”, nome que usava quando se prostituía, “voltou”.

Através de seu perfil oficial no Instagram, aliás, a ex-miss Bumbum publicou um clique ousado e fez o anúncio: “Vejo vocês no Gruta Azul”, dando a entender que irá fazer algum tipo de apresentação no local.

