Angelina Jolie é flagrada com The Weeknd e esquenta rumores de affair

Ao que tudo indica, a fila andou para Angelina Jolie. A ex-esposa de Brad Pitt foi flagrada deixando um restaurante italiano em Los Angeles (EUA) ao lado do The Weeknd, rapper ex-namorado de Selena Gomez, e aumentou os rumores de um possível relacionamento.

De acordo com informações do Daily Mail, o local em que os dois foram flagrados é o mesmo do primeiro encontro da atriz e do músico, o restaurante italiano Giorgio Baldi, no bairro de Santa Mônica, no último mês de julho. O potencial casal também foi visto em um evento VIP.

No entanto, ao contrário dos flagras anteriores, onde tentaram fugir dos olhares curiosos, Jolie e The Weeknd não se esconderam dos paparazzis e deixaram o restaurante caminhando tranquilamente. Segundo a imprensa internacional, após deixar o restaurante, Jolie entrou no carro do rapper e o veículo teria ido para a mansão do músico no bairro de Bel Air. Ambos os artistas não se manifestaram sobre o possível relacionamento até o momento. Apesar dos encontros nos últimos meses, pessoas próximas ao músico teriam negado o possível relacionamento com a atriz. A aproximação entre eles, segundo os contatos, teria acontecido por conta de um interesse de The Weeknd em fazer investimentos na indústria cinematográfica.