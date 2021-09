Anitta é exposta pegando vários homens em uma noite e debocha: “Não eram só três”

Em suma, neste domingo (26) a humorista surgiu nos stories de seu Instagram explicar sobre um código que desenvolveu com a cantora. Isso porque, sempre ficando com vários homens ao mesmo tempo, a dona do hit ‘Girl From Rio’ precisa de ajuda para conseguir driblar os rapazes.

“A gente estava ontem na balada e dona Anitta estava ficando com um bofe, mas ela não estava ficando só com um, mas com dois. Os boys falavam inglês. Ela ficando com um e com outro. Toda a vez que um chegava, eu começava a gritar: ‘pane no sistema’. Porque ela estava gerando todo tipo de coisa em mim, crise de ansiedade… E ela nem aí.”, conta a digital influencer.

Em seguida, GKay evidencia o pânico que sentiu ao ver que Anitta estava entrando em uma enrascada. “Chegava os dois no mesmo lugar e eu falava: ‘Pane no sistema’. Ela assim (dançando). Teve uma hora que o boy um chegou bem irritado. Eu comecei a passar mal. Porque disse: ‘Esse menino viu ela ficando com outro boy e chegou aqui com os cachorros. Não saio mais com essa mulher. Ela vai me matar”, relembra.

Anitta debochou da situação

Antes de mais nada, é fato que Anitta possui inúmeros anos de carreira e sabe como ninguém passar por diversas situações. Sendo assim, um mero acaso de ficar com alguns homens em uma balada é fichinha para a poderosa, e ela deixou isso muito claro nos stories de GKay.

Acontece que, enquanto a humorista explicava sobre seu pânico, a cantora brincou com a situação, expondo que na verdade não foram apenas três rapazes que ela beijou durante a noite. “A gente deu sorte que o terceiro chegou e já foi embora. Não eram só três”, completou a artista.