Aniversário de Sena Madureira: programação tem início e 1ª Corrida Mamedio Bittar leva população às ruas; FOTOS

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEMCTEL), deu início às comemorações de aniversário de 117 anos do município com a corrida que leva o nome de Mamedio Bittar, pai do Senador da República Márcio Bittar.

A competição levou um grande número de pessoas às ruas e os munícipes comemoraram, ao melhor estilo, mais um ano da cidade queridinha do Iaco.

Márcio Bittar conversou com nossa equipe. Para rever, acesse o link abaixo.

Confira fotos da competição, pelas lentes de Douglas Richer, do ContilNet: