Aos 63 anos, Zilu arrasa em selfie e corpaço gera euforia em fãs

A influenciadora Zilu Godoi, ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, voltou a causar nas redes sociais. Ela compartilhou uma selfie de biquíni que deixou os internautas impactados.

Na postagem, a empresária surgiu posando na frente de um espelho com um conjuntinho de biquíni fio dental. Aos 63 anos e mãe de três filhos, a gata mostrou que anda com o corpão em forma.

“Hoje acordei com vontade do solzinho da manhã… Bora colocar a vitamina D em dia!!! Bom dia e ótima sexta, meus amores!!!”, escreveu ela que mora em Miami, nos Estados Unidos.

Entre os comentários da publicação, que renderam mais de 125 mil curtidas, Zilu chamou atenção até mesmo das filhas Camila e Wanessa Camargo. “Uau”, disse Camila, que logo completou com corações. “Musa linda da minha vida❤️❤️❤️”, elogiou Wanessa Camargo.

“Maravilhosa!!! Zilu vc é uma inspiração pra nós aqui do outro lado!! 👏🏻👏🏻🔥🔥🤩🤩😘😘’. “E esse corpo lindo👏👏👏❤️”, “Amiga vc está cada dia mais lindaaaa👏👏👏”, “Está muito linda como sempre diva”, foram algumas das mensagens dos fãs da musa.

No início do mês Zilu acabou sendo surpreendida pela morte de seu pai, Geraldo Godoi. Ele morreu aos 89 anos, vítima de complicações provocadas pelo COVID-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

União familiar

Em meio as confusões envolvendo seu ex-marido, Zilu Godoi resolveu fazer uma homenagem aos seus filhos. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou uma foto carinhosa ao lado dos três e falou sobre o quanto o amor prevalece entre eles mesmo após tantas polêmicas envolta da família.

“O sangue nos torna parentes, mas a união, a lealdade, o amor e o respeito nos tornam uma família! E, assim, os criei, os eduquei e construi nossos laços. Sempre selados com muito amor e união! Não há Zilu sem eles… e nem eles sem mim! Quer adoçar minha boca? Trate bem os meus filhos. Que sempre respeitaram a mim e ao pai, e nunca fizeram distinção ou diferença entre nós, porque pai e mãe sempre será sagrado”, começou.

“Sou uma mulher grandemente realizada, graças a Deus, mas minha melhor realização foi ter gerado meus filhos! Não existe nada que me deixe mais triste do que ver injustiças, e por isso, quero pedir à todos que gostam de mim: respeitem os meus filhos. Eles não fizeram parte do meu processo de separação. Nunca tomaram partido. E prezam sempre pela boa convivência comigo e com o pai! E isso pra mim é o que importa! Amor de mãe e de pai é único. E juntos, ainda que distantes fisicamente, sempre seremos uma família selada no amor”, finalizou.