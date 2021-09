Após tentar reatar com Nicole Bahls, acreano Marcelo Bimbi é visto em boate

No mesmo final de semana em que usou os Stories do Instagram para pedir uma nova chance para Nicole Bahls, sua ex-esposa, o modelo Marcelo Bimbi curtiu a noite no Paraguai. Fontes da coluna disseram que ele estava acompanhado de amigos na boate After Sunset e saiu do local sozinho. Marcelo está hospedado há duas semanas em um hotel de Foz do Iguaçu.

Na madrugada do último domingo (5/9), o modelo postou um vídeo em que um “N” se destacava em um fundo preto ao som de Volta Comigo BB, de Zé Vaqueiro. O casamento de Nicole Bahls e Marcelo chegou ao fim em julho deste ano após muitas traições por parte dele. Para quem está tentando uma nova chance, o modelo parece ter começado com o pé errado.