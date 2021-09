Arthur Aguiar diz que teve “encontro com Deus” após trair Mayra Cardi

No ano passado, Mayra Cardi causou na web ao expor traições do então marido, Arthur Aguiar. Um ano após a polêmica, ele deu detalhes sobre sua conversão para a religião evangélica e afirmou que o “encontro com Deus” o salvou das armadilhas mundanas.

Ao Positivamente Podcast, comandado por Karina Bacchi no YouTube, o ator disse que a "pulada de cerca" foi importante para sua transformação como ser humano.