Arthur Picoli tem crise de ciúmes ao ver Carla Diaz com ator

Carla Diaz se tornou assunto com o lançamento do filme que protagonizou ‘A Menina que Matou os Pais’, em paralelo, o ator Leonardo Bittencourt protagoniza a outra ótica da história em ‘O Menino que Matou Meus Pais’. Com o assunto repercutindo, muitos fãs da atriz começaram a shippar os dois colegas de atuação, mas quem parece não ter curtido a ideia foi o ex-BBB Arthur Picoli.

Os dois participantes tiveram um affair dentro do Big Brother, mas que não vingou do lado de fora. Apesar disso, os fãs de “Cathur” continuaram a shippar o ex-casal. Mas agora, por causa do filme, muitas pessoas afirmaram que a atriz combina com Leonardo Bittencourt, e manifestaram a torcida pela união dos dois.

Em uma última publicação do ator com Carla Diaz, nos comentários vários seguidores shipparam os dois. De acordo com o público que assistiu o filme, os dois tem “química” entre eles. “Combinam”, escreveu uma fã, na foto postada por Léo.



“É errada eu já está começando a shippar?”, comentou outra internauta. “A química absurda”, avaliou outra seguidora. “Vocês arrasaram demais! Deram um show de interpretação e muita química. Que parceria!! Parabéns! #shippo”, declarou outra fã.

Na legenda, Leonardo elogiou a colega de trabalho. “A gente sabe da dedicação necessária durante esse processo, o tempo até a estreia e toda a ansiedade… é bom ver finalmente ganhando o mundo esse trabalho que com certeza é um divisor de águas nas nossas vidas. Obrigado pela tua parceria, conta comigo”, escreveu.

Em seguida, Carla Diaz retribuiu e respondeu com carinho nos comentários. “A gente sabe… obrigada pela parceria! Parabéns de novo pelo seu trabalho impecável!!”, declarou ela que fez par romântico com ele no filme que conta a história de Suzane Von Richthofen, que estreou recentemente na Amazon Prime Video.

Ainda segundo os fãs de Carla Diaz, o ex-affair, Arthur Picoli, não teria gostado nada dessa história. No Twitter, usuárias afirmaram que ele estaria com uma crise ciúmes da atriz e que até bloquear os internautas, ele bloqueou para evitar o desconforto. Alguns internautas até debocham da “química” entre a ex-BBB e o ator do filme.

“Em um filme a Carla Diaz teve mais química com o Léo do que naquele tempão lá do bbb que ela ficou com o Arthur”, comentou uma. “O Léo Bittencourt fez com a Carla Diaz tudo que o Arthur devia ter feito”, comentou outra internauta. “Imagina o Arthur vendo esse filme”, debochou mais uma. “O Arthur assistindo as cenas picantes da Carla Diaz no filme kkkk paz no coração Arthur, toma um chá”, disse a última.