Atriz de Rebelde apoia filha lésbica e revela ser bissexual: “Todos somos”

A atriz mexicana Nailea Norvind escandalizou a mídia mexicana com declarações recentes sobre sua vida íntima. Ela fez questão de declarar seu apoio à homossexualidade de sua filha, Tessa Norvind – que recentemente surgiu no Instagram aos beijos com a cantora Marian Ruzzi – e surpreendeu ainda mais ao revelar-se, ela mesma, como bissexual.

“Todos somos bissexuais, não somente eu. Acho até engraçado que insistam em usar essa palavra (bissexual), mas antes assim. Todos devemos nos amar entre nós”, declarou a atriz, de forma descontraída, ao programa de TV Hoy, do canal Las Estrellas, quando questionada sobre a relação entre Tessa e Marian. Leia a matéria completa no Estrela Latina, clique AQUI!