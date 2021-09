Ausência de Anitta entre indicados ao Grammy Latino 2021 chateia fãs

Fãs de Anitta não ficaram muito satisfeitos com a lista dos indicados ao Grammy Latino 2021, divulgada nesta terça-feira. O nome da cantora não apareceu em nenhuma das categorias e, apesar dela ainda não ter lançado o tão aguardado álbum “Girl From Rio”, seus seguidores fiéis criaram expectativas em relação ao single “Me Gusta”, em parceria com Cardi B e Myke Towers.

“Não é menosprezar ninguém, mas ver Anitta, Becky G, Natti Natasha e Tini sem indicação ao Grammy Latino depois de tudo que fizeram nesses últimos anos pela música latina e outros que nem se encaixam na premiação sendo indicados chega a ser um insulto, namoral”, analisou um usuário no Twitter.

