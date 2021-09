Autoridades brasileiras falam sobre Tsunami ocorrer de madrugada no Brasil

A erupção do vulcão espanhol Cumbre Vieja acendeu um sinal de alerta no Brasil, isso porque a situação pode gerar um tsunami em terras brasileiras.

Mais precisamente o Tsunami, por mais que alguns especialistas e autoridades digam que a possibilidade é baixa, pode ocorrer uma situação imprevista e atingir a costa do país, atingindo cidades do estados do Maranhão, Paraíba, e Bahia, além de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Defesa Civil do Estado do Maranhão emitiu um alerta com cautela aos moradores, e pontuou que monitora a situação.

“Esclarecemos à população maranhense que, no momento, não há qualquer elemento que justifique maior preocupação acerca do assunto. A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão têm tomado todas as providências de monitoramento quanto ao possível evento, em conformidade com seus planejamentos estratégicos de prevenção e preparação a desastres naturais no Estado do Maranhão”, apontou.

O Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo 19 de setembro dias depois de vir à tona a notícia de que o fenômeno poderia causar um tsunami no litoral brasileiro.

“Especialistas da rede Sismográfica Brasileira (RSBR) apontam que as chances disso [tsunami] acontecer são muito baixas. De acordo com o órgão, somente uma atividade vulcânica excepcional poderia provocar um tsunami com a capacidade de atingir o Brasil”, afirmam os bombeiros do Estado do Maranhão.

De toda forma, a corporação destacou que tem monitorado a situação. “”O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) também se manifestou sobre o assunto informando que a atividade vulcânica na região das Canárias é comum e monitorada, sendo pequena a possibilidade de uma eventual erupção do vulcão provocar um tsunami que afete o litoral brasileiro.”

Risco de ocorrer tsunami de madrugada no Brasil

Em contra a partida a essas declarações, demais especialistas ressaltando que mesmo sendo baixa as possibilidade, todos podem ser surpreendidos com uma situação imprevista e catastrófica e que pode gerar mortes e prejuízos diversos pelo Brasil.

Na visão do professor Francisco de Assis Dourado, autoridade no assunto, com atuação no Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, as consequências de uma eventual erupção do vulcão na ilha La Palma (Que já ocorre), seriam extremamente catastrófica ao Brasil.

Outros especialista brevemente apontam que monitorar ação do vulcão é essencial e que caso ocorra um tsunami, no Brasil a possibilidade de ser de madrugada é maior.

Erupção gerou evacuação de cinco mil pessoas

Com a primeira erupção em 50 anos no último domingo (19) do vulcão do parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, cerca de 5 mil pessoas tiveram de ser evacuadas às pressas de suas casas, incluindo aproximadamente 500 turistas, segundo os responsáveis pela operação. Não há registros de morte e espera-se que não seja preciso evacuar mais ninguém.

A lava destruiu casas e florestas ao redor do vulcão. A rocha derretida escorreu em direção ao Oceano Atlântico.

O vulcão fica na ilha de La Palma, uma região pouco povoada no noroeste das Canárias, que tem cerca de 85 mil habitantes. No total, o arquipélago localizado na costa oeste da África tem oito ilhas. O ponto mais próximo no continente é Marrocos, a 100 km.

Nesta segunda-feira (20), o vulcão seguia ativo, com uma fumaça densa saindo do topo, enquanto casas pegam fogo. No total, 100 casas foram destruídas, de acordo com Mariano Hernandez, presidente do conselho de La Palma.