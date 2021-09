Barcelona-EQU x Flamengo: veja as escalações, desfalques e arbitragem

O Flamengo pode perder por um gol de diferença ou até dois, desde que faça ao menos um gol. O estádio está liberado para receber até 30% de sua capacidade.

Renato Gaúcho deu descanso a uma parte do elenco no último fim de semana e terá todos os titulares à disposição. No Barcelona, o tom adotado é de que o time tentará fazer história. A equipe equatoriana treinou cobranças de pênalti, que acontecerão caso vençam por 2 a 0.

Transmissão: Fox Sports.

Barcelona – técnico: Fabián Bustos

Com a necessidade de fazer gols para ter chances de classificação, existe a chance de a equipe equatoriana ter uma formação mais ofensiva nesta quarta. A tendência é de que Carcelén fique com a vaga de Molina, expulso no Maracanã.

A provável escalação: Burrai; Castillo, León, Riveros, Pineida; Piñatares, Carcelén, Preciado, Díaz, Martínez e Mastriani.

A provável escalação do Barcelona para enfrentar o Flamengo — Foto: ge

Quem está fora: Nixon Molina (suspenso) Flamengo – técnico: Renato Gaúcho

Com as voltas de Filipe Luís e Arrascaeta, que se recuperaram de lesão, pela primeira vez o treinador terá todos os titulares à disposição. Renato deu descanso a maior parte dos principais jogadores contra o América, no domingo. Apenas Arão e Bruno Henrique iniciaram o jogo, e Andreas Pereira entrou na segunda etapa.

A provável escalação: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

A provável escalação do Flamengo contra o Barcelona — Foto: ge

Quem está fora: Thiago Maia (dores na coxa esquerda) e Léo Pereira (suspenso).

Pendurado: Gustavo Henrique