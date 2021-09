Beth Szafir, avó de Sasha, expõe briga com a neta e dá a entender que filha de Xuxa é insuportável: “Não engana”

Há alguns meses, a socialite Beth Szafir, avó paterna da filha de Xuxa, Sasha Meneghel, estreou o reality show “Os Szafirs” (canal E!). Em suma, o programa fala um pouco sobre a vida de sua família. Além da matriarca da família Szafir, o reality acompanhou Luciano Szafir, a esposa dele, Luhanna Melloni, e os dois filhos do casal, Mikael e David. No entanto, alguns internautas acharam curioso o fato de Sasha, não participar.

Porém, existe uma explicação para isso. Há cerca de dois anos, em 2019, Beth Szafir afirmou não sentir falta de sua neta. Além disso, Beth curtiu alguns comentários na web, onde detonavam a filha de Xuxa. Em resumo, um comentário em especifico chamou atenção da mãe de Luciano, e fez ela curtir. “Eu não suporto a Sasha, e vi que sempre estive certo. Nem a avó gosta dela… realmente, a Sasha coisa boa não é. Minha intuição não engana”.

No entanto, agora em 2021, antes da estreia do reality show, que foi em junho, Beth Szafir colocou um fim nos rumores da briga com sua neta. Sendo assim, na ocasião, em entrevista a Maria Clarie, a socialite revelou que tudo já está bem entre ela e Sasha. “Isso é passado. Já está tudo de boa, tudo bem”.

Mas, mesmo que as coisas estejam bem entre as duas, Beth Szafir não foi ao casamento de Sasha. Inclusive, a socialite não chegou nem a ser convidada para a cerimônia que aconteceu no dia 14 de maio. Para a Veja Rio, a mãe de Luciano não mostrou se importante com isso. “Se ela não quer me convidar, o problema não é meu”.