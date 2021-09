Bolsa avança e dólar recua de olho em carta de Bolsonaro e inflação nos EUA

O dólar recua ante o real na manhã desta sexta-feira (10) com investidores ainda aliviados com a carta do presidente Jair Bolsonaro, que atenuou a crise entre os Poderes. Às 12h33, a divisa norte-americana recuava 0,14%, a R$ 5,2201.

Na B3, o Ibovespa se mantinha no campo positivo mesmo após Wall Street virar para queda por conta de dados de inflação nos EUA. Às 12h34, o índice avançava 0,4%, aos 115.824 pontos. Méliuz (CASH3) liderava os ganhos, saltando 8%.

Na visão do diretor de investimentos da TAG Investimentos, Dan H. Kawa, a nota divulgada por Bolsonaro é um sinal claro de tentativa de apaziguamento.

“Não acho que teremos um endereçamento completo do tensionamento, mas certamente há espaço para os ativos locais consumirem parte do prêmio de risco que foi criado nos últimos dias/semanas”, acrescentou.

Em comentários a clientes, ele ainda ressaltou que persistem riscos fiscais relevantes no cenário, bem como o problema institucional irá continuar e a inflação permanece se mostrando um desafio de curto-prazo.

Ainda na cena brasileira, de acordo com informações do Ministério da Infraestrutura, as manifestações de caminhoneiros perdiam força nesta sexta-feira e aconteciam em apenas três Estados.

Investidores também repercutiam o resultado do varejo, que surpreendeu positivamente. Com avanço de 1,2% em julho, o volume de vendas do comércio varejista brasileiro bateu recorde da série histórica iniciada em 2000.

Lá fora, o clima era de apetite por risco após o presidente dos EUA, Joe Biden, telefonar ao presidente chinês, Xi Jinping, em meio a uma crescente frustração do governo americano com a baixa produtividade das discussões entre times dos dois lados desde o início da gestão do democrata.

A ligação, que ocorreu na noite de quinta-feira pelo horário de Washington, marcou apenas a segunda vez que os líderes conversam desde que Biden assumiu a presidência, há sete meses. As relações bilaterais, que já eram tensas, se deterioraram ainda mais neste período.

Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Biden e Xi “tiveram uma ampla e estratégica discussão em que trataram de áreas em que nossos interesses convergem, e áreas em que nossos interesses, valores e perspectivas divergem”.

No final da manhã, no entanto, S&P 500 e Dow Jones passaram a recuar uma vez que sinais de que a inflação veio para ficar ofuscavam expectativas de alívio nas tensões entre Estados Unidos e China, enquanto a alta dos pesos-pesados de tecnologia sustentavam o Nasdaq.

Dados desta sexta-feira mostraram que os preços ao produtor nos EUA subiram com força em agosto, levando ao maior ganho anual em quase 11 anos, uma vez que a pandemia continua a pressionar a cadeia de oferta.