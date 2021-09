Boninho anuncia novas inscrições para o BBB 2022

Boninho voltou às redes sociais para falar sobre a reabertura das inscrições para o Big Brother Brasil 2022.

No perfil do Instagram, o diretor da atração global confirmou que serão 20 mil inscrições, abertas a partir desta segunda-feira (13), e reforçou o que os interessados precisam se atentar:

“Promessa é dívida. Amanhã, vamos reabrir as 20 mil inscrições que a gente prometeu. Então pensa aí: se você já começou a fazer seu processo e não terminou, está na hora de terminar. E você que não fez nada, essa é a segunda chance. Vai lá, deixa tudo preparado: textão, foto e vídeo. Tem que ser preparado, tem que ser entregue e fechado o pacote, ou você não ganha essa chance. Estou esperando vocês para o BBB 22”.

Nos comentários, até Tiago Leifert, que anunciou que vai deixar a Globo em dezembro, entrou na onda e brincou sobre o interesse de entrar no confinamento. “Vou me inscrever“, revelou. “Eu já fui até pra porta da Globo”, disse o influenciador Ney Lima. “Vou fazer o meu!“, brincou Claudia Leitte. “Eu queroooo“, afirmou Juliette, vencedora da última edição do programa.

Boninho, inclusive, tratou de postar uma homenagem para Tiago, que comandou o BBB nos últimos anos. “Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve!”, pediu.

“Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos, ‘Zero 1’, ‘Voice’, ‘É de Casa’, ‘Central da Copa’, ‘Dança dos Famosos’ e, finalmente, o nosso ‘BBB’. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você”, ressaltou o diretor artístico.

“Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração. Mesmo sabendo que teremos um ‘Voice’ inteiro pela frente, o projeto que deu início à nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo”, concluiu Boninho.

Leifert retribuiu a gentileza. “Só um pedacinho da vida que preciso encerrar e declarar vitória. O que começará terá você comigo, como sempre”, decretou.