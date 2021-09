Brad Pitt entra com novo processo contra Angelina Jolie: “Vingativa”

A vinícola em questão é propriedade da Quimicum, do qual Pitt possui 60% das ações, por meio de sua outra empresa, a Mondo Bongo. Já Angelina possui 40% das ações da Quimicum. Porém, três anos antes da separação, o ator transferiu 10% das ações da Mongo Bongo para a Nouvel, igualando o poder dos dois como acionistas. O processo argumenta que a transferência de 10% é nula porque as ações foram “vendidas” por apenas um euro e não por uma quantia “séria” de dinheiro. Pitt ainda alega que a atriz quer lucrar com o esforço e quantidade incrível de “dinheiro, tempo e trabalho” do ator investido na vinícola.

“Vale a pena mencionar que, nos últimos quatro anos, a Nouvel não agiu com interesse na Quimicum, atrasando sistematicamente a aprovação das contas anuais e a renovação do gestor”, dizem os documentos, segundo o site.

“Entendemos que por trás dessa obstrução sistemática, o verdadeiro objetivo da Nouvel e de sua acionista [Angelina] é vender sua participação no Chateau Miraval SA de uma forma que contorne o direito de preferência da Mondo Bongo (conforme previsto nos artigos da Quimicum de aprovação), tendo, como consequência, uma mais-valia obtida graças ao investimento da Mondo Bongo e para a qual a Nouvel não contribuiu.”

Uma fonte do Daily Mail afirmou que tudo isso faz parte dos planos da atriz. “As atitudes de Angelina com o Brad são constantemente vingativas. É mais um exemplo de alguém que está tentando burlar as regras e evitar suas obrigações.”

Angelina e Pitt se separaram em 2016 e tiveram Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.