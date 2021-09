Brasil vence Peru com gols de Everton Ribeiro e Neymar, e completa oito vitórias seguidas nas eliminatórias

Resumão

O Brasil venceu o Peru com tranquilidade nesta quinta-feira, fez 2 a 0 na Arena de Pernambuco e completa oito vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro e Neymar – que tornou-se o maior artilheiro da amarelinha na história da competição. A Seleção de Tite dispara na liderança com 24 pontos.

Como fica

O Brasil soma 24 pontos na liderança e segue com uma vantagem de seis em relação à Argentina, que está em segundo lugar. O Peru, por sua vez, amarga a 7ª posição com oito pontos – cinco atrás da zona de classificação. Confira a tabela completa das eliminatórias.

Próximos jogos

A seleção brasileira visita a Venezuela, no dia 7 de outubro, pela 11ª rodada das Eliminatórias. Enquanto o Peru recebe o Chile, no mesmo dia. Confira a tabela da disputa.

Nova marca

O Brasil chegou a oito vitórias seguidas no início da das eliminatórias pela primeira vez. Mais um recorde estabelecido pela Seleção de Tite. São 100% de aproveitamento em oito partidas até o momento. Dona do melhor ataque – com 19 gols marcados – e da melhor defesa, com apenas dois sofridos.Maior artilheiro do Brasil em Eliminatórias