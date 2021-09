Brasil x Peru: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem do jogo das Eliminatórias

A partida entre Brasil x Peru é válida pela décima rodada das Eliminatórias, acontece na Arena de Pernambuco e terá transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e do ge. CLIQUE AQUI e acompanhe em tempo real, com vídeos exclusivos de lances e gols.

Os duelos entre as seleções têm sido corriqueiros nos últimos tempos. Será o oitavo embate com Tite no comando da Seleção, desde 2016, e o quarto no intervalo de um ano. Neste período, o Brasil teve larga vantagem, ganhando todos os jogos oficiais e perdendo somente um amistoso, disputado nos Estados Unidos, em 2019.

Os últimos embates foram pela Copa América, com goleada canarinho na primeira fase (4 a 0) e vitória magra na semifinal (1 a 0).

O retrospecto geral também é amplamente favorável para o Brasil. Em quase 90 anos do confronto, foram 35 vitórias, nove empates e cinco derrotas – nenhuma em Eliminatórias.