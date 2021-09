Brasileiro acusa estrela britânica Adele de plágio; saiba mais

Uma bomba explodiu na internet nesta sexta-feira (10/9) e essa é das grandes. Segundo a revista Veja, o músico mineiro, radicado no Rio de Janeiro, Toninho Geraes, compositor requisitado no mundo do samba e do pagode, está colhendo provas para mover ação por plágio contra a estrela britânica Adele. A canção copiada seria Mulheres, consagrada na voz de Martinho da Vila. O processo deve chegar à Justiça britânica daqui a um mês.

Geraes afirma que a canção foi plagiada por Adele na faixa Million Years Ago, do álbum 25, lançado em 2015. “Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, revelou o compositor à publicação.

