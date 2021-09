Britney Spears vence batalha judicial e tutela do pai é suspensa

Após mais de 13 anos de controle e abuso de poder, Britney Spears está próxima de uma vitória definitiva no caso contra o pai. Nesta quarta-feira (29/9), um juiz do Tribunal de Los Angeles suspendeu Jamie Spears do controle financeiro e patrimonial da carreira da artista.

Temporariamente, o contador público John Zabel foi nomeado como responsável por supervisionar as finanças da estrela do pop. A decisão é um grande passo para Britney se libertar do acordo que perdura há muito tempo. De acordo com NBC, um documento tramita no Tribunal Superior de Los Angeles, nos EUA, onde Jamie, concordou em deixar a tutela. Ele declara que sua filha “tem o direito de que o Tribunal considere seriamente se esta tutela não é mais necessária”.