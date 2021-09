Cai o índice de reajuste para contrato de aluguel no mês de setembro, diz FGV

Dados divulgados nesta quarta-feira (29) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base no IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), utilizado como referência para o reajuste de contratos, como os de aluguel de imóveis, caiu 0,64% em setembro, após registrar alta de 0,66% em agosto. Apesar de diminuir o ritmo em relação ao mês passado, o IGP-M acumula alta de 16% no ano e de 24,86% em 12 meses, diz a FGV. Em setembro do ano passado, o índice havia subido 4,34% e acumulava alta de 17,94% em 12 meses.

Boletim divulgado explica que o minério de ferro continua influenciado o resultado do IGP-M. “A queda de 21,74% registrada no preço desta commodity foi a principal contribuição para o resultado do índice. Sem o minério de ferro, o IGP-M teria registrado alta de 2,37% em agosto e de 1,21% em setembro”, diz o boletim.

O IGP-M é composto por alguns subíndices, como o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). O IPA caiu 1,21% em setembro, após elevação de 0,66% em agosto. Já o IPC, que inclui os custos com a conta de luz, subiu 1,19% em setembro, ante 0,75% em agosto. O INCC subiu 0,56% em setembro, repetindo a taxa do mês anterior.