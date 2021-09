Caio Ribeiro, ao vivo no Encontro, desmorona após diagnóstico de câncer: “Machuca”

No Encontro com Fátima Bernardes nessa segunda-feira, 06 de setembro, Caio Ribeiro participou para comentar sobre o câncer que descobriu. O comentarista esportivo acabou sendo diagnosticado com um em linfoma de Hodgkin.

De acordo com o famoso, a descoberta aconteceu por acaso após realizar sessões de fisioterapia. “Fui fazer um alongamento, como sempre faço, e o meu fisioterapeuta percebeu um caroço no meu pescoço. Fui ao médico e descobri o linfoma no início. Estou na penúltima sessão de quimioterapia e tudo está correndo bem”, afirmou ele tranquilizando os telespectadores. Por isso, Caio Riberto, logo que descobriu a doença, tentou manter a cabeça no lugar, sem se preocupar tanto. O objetivo era não se abater diante da notícia. “No tratamento, há uma parte da medicina e uma parte nossa, ou seja, a forma como encaramos a doença. Tenho uma família maravilhosa e grande amigos, que têm me apoiado muito. Decidi tornar o assunto público e passar otimismo”, afirmou. Leia mais em IG, clique AQUI!