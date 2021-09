Calegário cobra tomógrafo em CZS e aparelho raio-X em Tarauacá: “Estender a mão”

Na sessão da assembleia legislativa de hoje, 14, o Deputado Estadual Fagner Calegário, em nome dos moradores dos municípios que lhe procuraram, cobrou a instalação de um tomógrafo em Cruzeiro do Sul e de um Raio X no município de Tarauacá e pediu para os deputados formarem uma comissão para verificar junto a secretaria de saúde a causa da

demora da entrega desses equipamentos.

Calegário também mostrou-se à disposição da Secretaria do Estado de Saúde e do governo para ajudar a solucionar a causa da não instalação desses equipamentos e para saber quais procedimentos administrativos poderiam ser adotados para que essa questão seja resolvida, e incentivou os parlamentares a fazem o mesmo. “Pode ser o momento desse parlamento estender a mão ao executivo no intuito de ajudar.”, comentou o deputado.