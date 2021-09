Carol Narizinho faz cirurgia para corrigir língua presa: “Atrapalha para beijar”

A ex-A Fazenda Carol Narizinho revelou aos fãs, na tarde desta quinta-feira (2), que passou por uma cirurgia para corrigir a “língua presa”, a frenectomia.

O procedimento é realizado para remover o freio da boca e auxiliar na correção da língua presa. “A gente vai cortar o freno que me impede de falar melhor. Depois eu vou fazer fono para falar melhor. Agora estou falando toda enrolada, pior ainda”, disse Carol Narizinho antes da cirurgia.

Em casa, Nariznho tranquilizou os fãs e disse que o procedimento foi realizado com sucesso. Em entrevista à revista Quem, a influenciadora explicou o motivo da frenectomia.

“Sempre quis fazer, mas tinha muito medo por ser na língua, algo tão delicado que utilizamos tanto para nos comunicarmos. Me atrapalha muito para falar, beijar e movimentar a língua pois esse freio impedia que conseguisse esticar a língua pra fora, ele pegava nos dentes de baixo e doía”, explicou a influenciadora.

Narizinho, que integrou o elenco de “A Fazenda 12”, revelou que sofreu com a língua presa, pois as pessoas debochavam da sua forma de falar. “Na época da escola sofria com isso e hoje em dia também sempre debocham do jeito que eu falo no direct ou comentários do meu Instagram”, confessou.

Em fevereiro deste ano, Carol Narizinho realizou uma lipo lad, uma lipoaspiração de alta definição, que está bombando entre as famosas. Em entrevista ao iG Gente, a modelo explicou que há tempos sentia a necessidade de perder algumas gorduras localizadas que não conseguia extinguir somente com exercícios físicos.