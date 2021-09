CBF confirma jogo entre Brasil e Uruguai em Manaus e reformará gramado da Arena da Amazônia

Em nota, a entidade responsável pelo futebol brasileiro informou que assumirá juntamente ao Governo do Estado do Amazonas a responsabilidade pela revitalização do gramado do local.

Além do campo, também preocupava a CBF a iluminação do estádio. No último dia 16, o governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, declarou que não haveria tempo hábil para fazer a troca dos refletores, que não estão funcionando. A Arena também está com problemas de estrutura há algum tempo – inclusive com relato de infiltrações no vestiário.