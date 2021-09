“Chifre é uma arma quente”, canta Falcão em música sobre Bolsonaro

Em entrevista ao Extra, ele disse que é tudo brincadeira. “Foi uma brincadeira em cima do corno. Para ficar menos pesado na cabeça em que fez. Eu já pensava em fazer um hino para corno”, diz Falcão.

“O Tarcísio Matos (coautor) me mandou também (parte da letra), depois daquela história do mandatário já ter levado chifre. O que acontece com qualquer um… Mas é uma brincadeira. Partir para esse lado engraçado e mostrar a situação pais, além de fazer as pessoas rirem”, contou.