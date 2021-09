Com quadro semelhante ao da mãe, que morreu em julho, Sammy Lee é internada em SP

Após sentir fortes dores no braço esquerdo, Sammy Lee procurou assistência médica de emergência na madrugada desta quarta-feira (15/09) e passou por uma série de exames no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, de acordo com informações obtidas pela coluna LeoDias.

Os médicos detectaram múltiplas hérnias e uma inflamação aguda no nervo, semelhantes ao histórico da mãe de Sammy, que morreu no último mês de julho, em decorrência das complicações provocadas por um câncer de mama.

O quadro de Sammy não é cirúrgico.