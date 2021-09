Comitê de Tóquio diz que número de internados por Covid foi 5 vezes maior que o divulgado

O presidente-executivo Toshiro Muto confirmou que o número inclui apenas participantes estrangeiros, já que os organizadores revelaram que 20 japoneses também deram entrada no hospital.

– Os cinco primeiros que relatamos foram o número de residentes no exterior que foram hospitalizados. Nós divulgamos esses números para avaliar o quanto as pessoas do exterior sobrecarregariam o sistema médico – disse Muto.

