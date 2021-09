Conheça 5 plantas que ajudam a diminuir o açúcar no sangue

O excesso da ingestão de alimentos que contém açúcar, como doces, gorduras saturadas, carboidratos refinados e alimentos processados, podem ser a causa do desenvolvimento ou agravamento da diabetes, que se caracteriza pelo excesso crônico de açúcar no sangue. A doença, apesar de poder ser estabilizada, não possui cura.

Apesar disto, uma pessoa que é diagnosticada com diabetes pode apresentar níveis controlados de açúcar no sangue. Existem algumas plantas que funcionam como remédios naturais para controle da diabetes. Isso porque possuem propriedades hipoglicemiantes, que atuam no controle do açúcar no organismo.

O Portal Amazônia apresenta cinco chás com essas plantas, que ajudam na estabilidade da doença. Confira a seguir: