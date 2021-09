Conhecida por “pênis gigante”, Sex/Life é renovada para 2ª temporada

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (27/9), a renovação de Sex/Life para a 2ª temporada. A confirmação foi realizada no perfil oficial da plataforma de streaming nas redes sociais.

“Começar o dia com uma notícia dessas me deu até calor. Sex/Life volta pra uma segunda temporada em breve”, escreveu a plataforma na legenda de um vídeo, trazendo dados sobre as visualizações das cenas polêmicas do primeiro ano.

A 1ª temporada acompanha Billie (Sarah Shahi), uma mulher entediada com o seu casamento morno, que começa a relembrar a relação quente, mas conturbada, com o ex-namorado Brad (Adam Demos). A nostalgia vira um problema quando o marido de Billie, Cooper (Mike Vogel), lê os relatos quentes que ela faz em seu diário.

A série, que ficou conhecida ao exibir uma cena de nu frontal com “pênis gigante”, está disponível na Netflix. Os novos episódios ainda não tem data prevista para chegar ao streaming.

Veja o anúncio: