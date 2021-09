Crítica: filmes sobre Suzane von Richthofen têm Carla Diaz inspirada e ritmo de série

O uso de narrativa, palavra tão em voga atualmente, é inevitável. Maurício Eça, com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes (Bom Dia, Verônica), dramatiza os depoimentos de Suzane e Daniel no julgamento do caso. Assim, os dois filmes se comportam como uma série, de 2 horas e 40 minutos, quase impossível de não maratonar.

Em o Menino que Matou os Pais, Daniel Cravinhos aparece como um namorado amoroso, bom filho que, movido pelo amor, decide defender a honra da amada, que alegava sofrer abusos e agressões do pai – fato negado por Suzane (o que pouco importa, afinal, o filme é ficção).

Já a narrativa de Suzane mostra Daniel como um aproveitador, um rapaz interessado no dinheiro da família von Richthofen, que levou a jovem promissora para o mundo do crime.

Algo que pode ser resumido como: para Suzane, Daniel é um assassino interesseiro. Para Daniel, Suzanne sofria e o manipulou. Porém, falta uma conclusão, um olhar que junte as duas peças, serviço que ficou inteiramente deixado ao público. Mesmo que tenha lá algum mérito, fica uma sensação de superficialidade em um tema com tamanha complexidade.