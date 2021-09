Dayane Mello e Aline Mineiro ficam aos beijos ‘A Fazenda 13’ e chocam funkeiro: “Pegação”

Já nos primeiros dias de confinamento, parece que a química bateu para Dayane Mello e Aline Mineiro dentro de ‘A Fazenda 13‘. Isso porque, após a prova do fazendeiro desta quarta-feira (15), as famosas voltaram a trocar carícias, ficando aos beijos no quarto do reality show.

A princípio, as duas deram um selinho após a vitória de Gui Araújo na disputa mais importante da semana. Em seguida, a atriz abraçou a ex-participante do ‘BBB Itália’ e lhe elogiou por seu carisma. “Você é uma pessoa muito boa. Tem um brilho lindo!”, disse a famosa. Entretanto, se engana quem pensa que a troca de carícias entre Dayane e Aline parou por aí. Aliás, elas mostraram não ter medo algum de expor seus sentimentos para todos que estão acompanhando ‘A Fazenda 13’ 24 horas por dia. Tempos depois, a modelo se dirigiu ao banheiro para tomar um relaxante banho antes de dormir. Contudo, primeiro ela trocou carícias com a modelo, surpreendendo Mc Gui que viu toda a cena de camarote. “Meu Deus. Olha isso, gente”, reagiu o funkeiro. “Pegação, né?”, reagiu Dayane, que caiu na risada com a repercussão da cena.

