Defensoria realiza itinerante em Sena para resolver questões envolvendo aposentadorias, auxílios e pensões

Acontecerá entre os dias 20 e 24 de setembro, em Sena Madureira, o evento “DPU para todos”, realizado pela Defensoria Pública da União (DPU) em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O itinerante tem o objetivo de oferecer gratuitamente à população senamadureirense, na sede da DPE, serviços envolvendo demandas previdenciárias, como aposentadoria, auxílio-acidente, auxílio-doença, BPC-LOAS, pensão por morte, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

De acordo com o defensor público federal, Thiago Brasil, a ação tem como lema “processos contra o INSS” para que o público-alvo entenda com mais facilidade qual o objetivo central do evento.

“São demandas previdenciárias atendidas em uma esfera federal. Por isso, fizemos essa parceria com a DPE para usarmos a sede e toda estrutura do órgão para atendermos a população que encontra dificuldades para acessar presencialmente a DPU. Já atendemos o município de Sena, mas de forma remota. Com a ação, queremos acompanhar de perto a necessidade de todos”, disse o defensor à reportagem do ContilNet.

Os interessados (que devem ser pessoas necessitadas – renda familiar de até 2 mil reais) deverão comparecer ao local, com seus documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho e documentos relativos ao processo que desejam atendimento.

Horários de funcionamento:

– Dia 20/09 (segunda-feira): das 9h às 15h;

– Dias 21 a 23/09 (terça a quinta): das 8h às 15h;

– Dia 24/09 (sexta-feira): das 8h às 13h.