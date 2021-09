Depois de Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães deixa a Globo após 28 anos

Após o anúncio da saída de Lázaro Ramos da Globo, saiu mais uma notícia envolvendo a dispensa de outra estrela da emissora: Ingrid Guimarães. O último grande trabalho da artista na casa foi na novela Bom Sucesso (2019).

Segundo a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a atriz deixou o canal e assumiu um compromisso com uma concorrente da Globo no ramo do streaming. “Sobre gratidão e novos caminhos!”, escreveu Guimarães no Instagram.

Ingrid Guimarães apareceu pela primeira vez na Globo na novela Mulheres de Areia, em 1993. De lá para cá, a famosa esteve em vários programas de humor como Chico Total, Zorra Total, Sai de Baixo, Os Normais, Sob Nova Direção, A Grande Família, Chapa Quente e Macho Man.

Em novelas, a estrela participou de Por Amor, Kubanacan, Sangue Bom, Novo Mundo, Espelho da Vida e Bom Sucesso, além de participações especiais em dezenas de trabalhos. Recentemente, Ingrid aceitou um convite do GNT para o comando do programa Modo Mãe.

Rebelde

No início do ano, Ingrid esteve entre os convidados do programa Dani-se, de Dani Calabresa, no GNT. Ela deu detalhes da sua primeira atitude polêmica como estrela de TV.

A minha maior rebeldia foi quando Renato Aragão, nosso querido muso, fazia um programa na Globo e me chamou. ‘Vou trabalhar com o Didi, êba! Renato Aragão!’. Chegou o texto. Era o Didi Mocó, estava dormindo. Sonhava e tinha um balãozinho de pensamento”, recordou.

Na época, Danielle Winits era uma das mulheres mais desejadas da TV. “O Didi estava sonhando com a Danielle Winits na praia, gostosa. De repente chegava eu fazendo alguma coisa e o Didi saía correndo do sonho”, lembrou.

O roteiro deixou Ingrid Guimarães bastante incomodada. “Foi decisivo. Eu parei e falei: ‘Não faço mais’. Lembro que liguei para os produtores de elenco e saí. Falei: ‘Vou fazer teatro’”, disse ela, que investiu nos palcos mesmo sem dinheiro.

“Botei na cabeça que não era uma atriz de televisão e aí fui fazer [a peça] Cócegas. E não tinha dinheiro para poder falar isso, não, mas eu falei. Acho que essa foi minha grande rebeldia”, considerou.