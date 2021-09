Descubra quem ficará no lugar de Louro José ainda este ano

Os telespectadores que estão com saudade do personagem Louro José nas manhãs do “Mais Você”, da TV Globo, podem celebrar.

O espaço deixado pelo personagem criado por Ana Maria Braga e manipulado por Tom Veiga será ocupado por jornalistas já contratados da atração.

De acordo com informações do colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, a diretoria da Globo teria batido o martelo para que o boneco tenha um substituto e inicie no mês de outubro deste ano.

Vale lembrar que a apresentadora analisou trocar a ave por outro personagem. Mas a ideia não foi levada adiante.

Uma fonte dento da própria emissora disse para o jornalista que o programa mandou criar um novo Louro José, mas que ele seja diferente do anterior em relação a sua aparência.

E ao participar do programa “Se Joga” em março, Ana Maria Braga deixou no ar e não descartou a possibilidade de ter um substituto do boneco:

“Na passagem de programa, eu vinha de um programa infantil, e falei: ‘Quem sabe se eu tivesse um boneco, uma coisa para interagir com as crianças nessa passagem?’ A criança ia parar pra ver, automaticamente a mãe ia acabar chegando, que era meu público alvo. Lá em casa eu tinha um louro, chamado Louro José. José é o meu pai. E depois disso eu tive a felicidade de encontrar o Tom [Veiga] na minha vida”, disse ela no bate papo descontraído.