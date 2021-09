Dez anos se passam em Nos Tempos do Imperador: veja o que muda

Na próxima segunda-feira (20/9), Nos Tempos do Imperador tem uma passagem de tempo de 10 anos. Pilar (Gabriela Medvedovski) se reencontra com Dolores (Daphne Bozaski), que se mostra muito magoada com o sumiço da irmã.

A esta altura, ela estará formada em medicina e descobrirá que a irmã caçula ficou noiva de Tonico (Alexandre Nero).

Desesperada, Pilar vai atrás de Dolores e não é bem recebida:

“Sabe quando eles acertaram meu casamento? No dia em que você largou Tonico no altar. Eu sou o pagamento pela sua desfeita!”. Pilar fala que não vai suportar ver a irmã infeliz por causa dela. “Vamos ficar juntas, como queríamos”, diz a médica. “Como eu queria. Você não pensou duas vezes antes de me deixar sozinha”, responde Dolores.

Pilar fala que não teve outra saída: “Ou fugia ou casava com Tonico!”. “Eu fui uma boba achando que você ia voltar para me buscar um dia. Em vez disso, foi para o estrangeiro”, fala a caçula, magoada. Pilar, então, dirá que o importante é estar de volta e vai propor que a irmã fuja com ela para não precisar se casar. A jovem, no entanto, dará uma resposta dura: “Não vou deixar você me enganar de novo! Me deixe em paz. Continue fazendo o que fez a vida toda: esqueça que eu existo”.