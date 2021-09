Dicas de moda, aniversariantes e muito mais na coluna da Léa Lima; confira!

GAZIN

A rede é uma das que mais cresce e proporciona as melhores oportunidades de compra para os mais variados clientes. Tudo que procura tem na GAZIN, além de uma variedade enorme de utensílios, eletrodomésticos, eletroeletrônico, moveis planejados, decoração e uma gama de serviços, que vão desde consórcios a seguros e outros. No Acre tem sempre uma GAZIN pertinho de você, seja na capital ou municípios. Esse inicio de quinzena, Epitaciolândia, no Alto Acre, acaba de presentear os moradores com uma nova loja, ampla moderna e muito bem planejada para oferecer toda qualidade e atendimento diferenciado que você só encontra na GAZIN. Aproveite e compre sem entrada e sem juros no carnê em 13 vezes.

GABINETE

O gabinete da primeira dama Ana Paula Cameli, recebe da SEDUR-AC, uma caminhonete para auxiliar nos serviços externos do gabinete de Ana Paula. O veiculo vem em muito boa hora e acelera ainda mais a agenda da que já é bem movimentada.

DICAS

Quem não ama uma composição de peças tendencia e cheia de bom gosto? Sem falar de marcas, pois encontramos hoje no mercado várias opções de peças antenadíssimas, olha esse mix perfeito. São varias propostas que juntas se harmonizam e formam um look descolado e moderno. Fica a dica.

BAHIA

Um pequeno registro da alegria do querido Patrick Ferreira nas praias paradisíacas da inesquecível Bahia, seu mais novo endereço.

ESCOLA MILITAR

Registro da entrega do Alamar da Escola Militar à minha querida sobrinha Maria Eduarda. O Alamar é um símbolo de meritocracia de excelência de notas e bom comportamento. Que esse seja um dos muitos alamares reservados para sua trajetória, de certo, querida, será de muito sucesso. Na foto, em companhia da mamãe Marina Lima, toda cheia de emoção e orgulho.

MTUR NO ACRE

Prefeito Tião Bocalonm, Ministério do Turismo, membros de setores de passagem, hospedagem e traid turístico e conselho estadual e municipal de turismo, estiveram reunidos para alinhar demandas que colocam o Acre na rota dos destinos turísticos através de disputa com demais capitais do Brasil como destino inteligente. Cumprindo agenda o MTUR esteve em Rio Branco realizando oficinas de alinhamento e de auditoria sobre a capacidade turística do estado. A equipe do setor aproveitou para mostrar que o #AcreExiste.

GRUPO

Luziane Mesquita esbanja boa forma e alegria com um sorriso que vai de ponta à ponta. Um dos motivos é a satisfação de ajudar varias pessoas a reconquistar a autoestima através de seu grupo de WhatsApp que conta com a participação de 3 profissionais de saúde e cronogramas de exercícios e reeducação alimentar. Os resultados já ganham proporções e seguidores satisfeitos. Vale a pena conhecer o trabalho da moça, vou deixar aqui o insta com algumas informações de como saber mais sobre o grupo. @lumesquitaoficial

ELEGANTE

Amo os clicks da Raquel Pedroso, como ela valoriza peças simples (o óculos antenado ela contou que comprou baratinho num site de promoções) e usa tudo a seu favor, mostrando que bom gosto, boas fotos e looks perfeitos nem sempre são sinônimos de gasto de rios de dinheiro.

REGISTRO

Lena Dultra festeja nova idade com comemoração intimista ao lado de familiares e amigos na próximos. Na foto ela ganha todo carinho da amiga Andreia Forneck.