Edu Guedes é surpreendido na Band e vai aos prantos

A manhã da última sexta-feira (03) foi de bastante emoção no programa The Chef, exibido pela Band e comandado por Edu Guedes. Em suma, o apresentador recebeu um recado inesperado e não segurou as lágrimas, emocionando-se mais uma vez na atração matinal.

Desse modo, coreógrafo e dançarino Marcos Abranches foi o tema de uma reportagem apresentada por Lucas Salles, que no fim avisou da surpresa. “Além da história que a gente conheceu dele, tem um recadinho especial para você chef Edu”, disparou. Leia mais em IG, clique AQUI!