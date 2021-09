Eduardo Costa está fora de Cabaré, projeto que idealizou com Leonardo

Renato Fernandes, o Sertanejeiro, conhecido como o grande influencer sertanejo do país, soltou uma bomba na internet nesta terça-feira (7/9). Ele revelou em sua conta no Instagram que o projeto Cabaré vai voltar em 2022, mas (pasmem!) sem o idealizador Eduardo Costa. No lugar dele, entram Bruno & Marrone, que vão estrelar ao lado de Leonardo.

“Meus amigos sertanejeiros, o projeto Cabaré vai voltar em 2022 e a novidade é a entrada de Bruno e Marrone no lugar do Eduardo Costa. Imagina a resenha do Marrone e Leonardo juntos no palco. Gostaram?”, escreveu o influencer, que também é sócio da empresa Fábrica de Hits, responsável pelo marketing digital artístico, gestão de redes sociais e lançamentos musicais de grandes artistas.

A informação provocou alvoroço na rede social. Nos comentários, várias pessoas se manifestaram contra a decisão. “Cabaré é Eduardo Costa e Leonardo! Não aceite imitações!”, escreveu um seguidor de Renato Sertanejeiro. “Agora o Eduardo pira”, disse outro. “Rapaz, Eduardo Costa deveria está aí nesse meio. O cara foi fundador do projeto. Injusto!”, destacou outro internauta. “Cabaré sem Eduardo Costa não é Cabaré”, reclamou outro.