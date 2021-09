Em entrevista ao ContilNet, Petecão dispara sobre Gladson: “Jamais sairia de casa para fazer campanha para ele”

Pré-candidato ao Governo do Estado, o senador Sérgio Petecão (PSB), disse em entrevista ao ContilNet que não levanta mais bandeira para o atual governador Gladson Cameli (Progressistas). Os dois foram aliados na eleição em que Cameli foi eleito, mas o afastamento ficou evidente pouco tempo depois e o rompimento foi declarado.

“Não só eu [fui o único que] sai desse projeto, as pessoas que ajudaram o Gladson a ganhar o Governo [também saíram e] não tem mais ninguém; se você observar, as pessoas que fazem parte hoje do Governo são as que criticavam ele”.

O senador ainda criticou o gestor. “O nosso projeto, de fazer a grande mudança para o Acre não saiu do papel, não tem uma obra nesse governo, uma obra de impacto que a gente possa bater no peito e dizer: olha esse Governo que eu apoiei fez isso aqui. Não tem”, enfatizou.

Sobre aliança com o governador, ele foi enfático: “Eu não tenho acordo com o Gladson, eu não acredito mais nesse projeto que ele comanda, seria um erro muito grande se eu sentasse numa mesa para discutir política com o Gladson. Eu jamais sairia de casa para fazer campanha para ele”, disse o senador, afirmando que hoje vê Gladson seguindo um caminho diferente do que foi traçado lá atrás.

Confira a entrevista na íntegra:

Para a entrevista completa – sem interrupções – acesse no ContilNet Play clicando AQUI.