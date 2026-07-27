Pesquisa divulga novos dados para o Governo do Acre; veja números

O instituto Real Time Big Data divulgou, nesta segunda-feira (27/7), um levantamento de intenção de voto para o Governo do Acre e para o Senado nas eleições de 2026. O pré-candidato do Republicanos ao Palácio Rio Branco, o senador Alan Rick, lidera as intenções de voto tanto na sondagem espontânea quanto nas simulações estimuladas de primeiro e segundo turnos.
A pesquisa também avaliou nomes para a disputa do Senado Federal, em que o atual governador Gladson Cameli (PP) e o senador Márcio Bittar (PL) aparecem na liderança dos cenários estimulados testados.
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem a apresentação de uma lista de nomes, a maioria declarou ainda não ter definido o voto para o Executivo estadual.
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Alan Rick (Republicanos): 15%
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Mailza Assis (PP): 9%
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Tião Bocalom (PSDB): 5%
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Gladson Cameli (PP): 3%
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Jorge Viana (PT): 1%
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Outros nomes citados: 3%
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Branco / Nulo: 11%
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Não sabe / Não respondeu: 53%
Primeiro turno estimulado
No cenário estimulado de primeiro turno, no qual uma cartela com os pré-candidatos é mostrada aos entrevistados, Alan Rick lidera com 38% das intenções de voto, seguido pela vice-governadora Mailza Assis, que registra 28%.
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Alan Rick (Republicanos): 38%
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Mailza Assis (PP): 28%
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Tião Bocalom (PSDB): 17%
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Thor Dantas (PSB): 7%
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Jamyr Rosas (PSOL): 1%
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Branco / Nulo: 6%
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Não sabe / Não respondeu: 3%
Simulações de segundo turno
O Real Time Big Data testou três cenários hipotéticos de disputa em segundo turno para o governo acreano:
Alan Rick x Mailza Assis
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Alan Rick (Republicanos): 45%
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Mailza Assis (PP): 36%
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Branco / Nulo: 10%
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Não sabe / Não respondeu: 9%
Alan Rick x Tião Bocalom
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Alan Rick (Republicanos): 54%
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Tião Bocalom (PSDB): 26%
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Branco / Nulo: 11%
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Não sabe / Não respondeu: 9%
Mailza Assis x Tião Bocalom
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Mailza Assis (PP): 42%
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Tião Bocalom (PSDB): 28%
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Branco / Nulo: 10%
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Não sabe / Não respondeu: 20%
Nas sondagens voltadas para o Senado, a pesquisa apontou Gladson Cameli (PP) na liderança do primeiro cenário estimulado e Márcio Bittar (PL) à frente na segunda simulação apresentada aos eleitores.