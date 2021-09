Em vídeo, Gladson fala sobre história de CZS, exalta belezas da cidade e divulga fotos: “Momento especial”

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O governador do Acre, Gladson Cameli, usou suas redes sociais para homenagear a terra natal. Gladson iniciou o dia compartilhando com seus seguidores um vídeo contando a história de Cruzeiro do Sul.

Em dois minutos de mídia, o governador mostra as belezas do Juruá, lugares históricos, fala sobre turismo e a famosa farinha de Cruzeiro do Sul.

“Temos o mais belo rio do mundo, o Rio Crôa, que é único. E Cruzeiro do Sul, tem a nossa famosa farinha, tão amada pelo acreano e exportada para todos os países.

FELIZ ANIVERSÁRIO, CRUZEIRO DO SUL!

Como diz a linda canção de Alberto Lôro:

“Cruzeiro do Sul minha terra Natal

Tua história é um sonho pra sonhar”.

Cruzeiro do Sul no meu, no seu e no nosso coração!

Parabéns pelos seus 117 anos! Parabéns a todos os cruzeirenses!

Vejo o vídeo na íntegra:

Gladson está compartilhando sua rotina nas festividades de 117 anos de Cruzeiro do Sul. Acompanhado do prefeito Zequinha Lima, do vice-governador Major Rocha e demais autoridades, Cameli participou de ato cívico na Praça da Integração no município.

“Um momento muito especial e cívico, onde estivemos junto com a população tomando dos os cuidados necessários no combate a Covid-19 com a presença de autoridades. Viva Cruzeiro do Sul pelos seus 117 anos de história!”

Veja as fotos: