Empreendedor transforma contêineres em piscinas no Canadá; veja as fotos

Para mudar essa história, Paul Rathnam resolveu, em 2017, criar a Modpools, empresa com sede na cidade de Vancouver, no Canadá, que transforma os contêineres em piscinas. Segundo o empreendedor, a inspiração surgiu após algumas viagens à cidade de Palm Springs, na Califórnia (EUA), um dos lugares favoritos da família do empreendedor para férias.