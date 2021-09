Não é novidade para ninguém que Marcos Mion é o favorito do público para comandar o BBB 22 no lugar de Tiago Leifert. O problema, no entanto, é que há um empecilho que foge da alçada da Globo. Existe uma guerra interna na emissora que não quer o ex-apresentador de A Fazenda em um produto da Endemol, porque os formatos são concorrentes no mundo afora.

O reality rural da Record pertence à produtora Strix, concorrente direta da Endemol Shine, dona do formato do Big Brother Brasil.