Equipe do Jackass já gastou mais de R$ 124 milhões para tratar lesões

Conhecidos por suas aventuras malucas, os membros do Jackass não costumam temer se acidentar nos desafios mais bizarros. E isso tem custado caro para o grupo, que se prepara para o lançamento do quarto filme da carreira em 2022.

De acordo com levantamento da Nova Legal Funding, a equipe já gastou mais de US$ 24,2 milhões (cerca de R$ 124 milhões) com contas médicas em hospitais para tratar os ferimentos adquiridos nas empreitadas nas séries e filmes do Jackass.

Líder da equipe, J​​ohnny Knoxville está no topo da lista, com uma conta médica estimada de US$ 8,66 milhões, seguido por Ehren McGhehey com US$ 7,38 milhões e Steve-O com US$ 5,82 milhões.

Dave England aparece na sequência da “Jackass Injury Rich List”, com uma lista de lesões estimada em US$ 1,65 milhão, seguido por Jason “Wee Man” Acuña, que teria registrado US$ 675 mil em ferimentos. Por conta dos relatórios sobre sua saúde mental e por ter excluído do próximo longa, Bam Margera não foi incluído no estudo.

De concussão a ataque de crocodilo

Para criar o estudo, a Nova Legal Funding reuniu especialistas para avaliar cada lesão relatada sofrida por membros do elenco do Jackass e, assim, calcular o custo médio de suas lesões. Entre os gastos, estão cerca de 28 ossos quebrados, 36 ferimentos na cabeça e um ferimento relacionado a um crocodilo.

Segundo o levantamento, Knoxville sofreu 16 concussões em sua vida, inclusive, uma hemorragia cerebral em 2020 durante as filmagens de Jackass Para Sempre. Segundo na lista, McGhehey sofreu três fraturas no pescoço e fez nove cirurgias no joelho, somando cerca de US$ 3,8 milhões sozinho, enquanto Steve-O fraturou o crânio, o que acabou custando cerca de US$ 1,75 milhão em hospitais.