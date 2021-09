Estrela do TikTok, Gabriel Salazar morre aos 19 anos em acidente de carro

Gabriel Salazar, famoso pelos diversos vídeos publicado na rede social TikTok, morreu aos 19 anos em um acidente de carro em San Antonia, no Texas (EUA). A tragédia, de acordo com o jornal The Mirror, ocorreu nesse domingo (26/9).

Pelas redes sociais, amigos do influencer prestaram homenagens ao relembrar a vida do rapaz. "Fique tranquilo, irmão. Palavras não podem nem explicar como estou me sentindo agora. Cara, eu faria qualquer coisa para ter você de volta agora mesmo, mano", escreveu Ricky Flores.