Ex-BBB Jaque Khury fatura 500 dólares por vídeo depilando as axilas

“Todo mundo quer dinheiro na vida. Postava fotos sensuais no Instagram e não estava ganhando nada. Aí entrei, usei as fotos que já tinha no celular, comecei a ter assinantes e comecei a produzir meu conteúdo, que é mais caseiro. Para mim funciona mais do que as fotos produzidas. Eu mesma faço as minhas fotos, vídeos em situações como se a pessoa tivesse vivendo comigo a minha rotina”, revelou Jaque .

Para ter acesso ao conteúdo da ex-BBB, o assinante precisa desembolsar 15 dólares mensais (R$ 79) ou aderir aos planos trimestral: US$ 40.50 (R$ 213), semestral por US$ 76,50 (R$ 404) ou anual que sai por US$ 144 (R$ 760).