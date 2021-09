Ex-marido de Nicole Bahls, acreano Marcelo Bimbi é acusado de assédio

Neste domingo (12), uma influenciadora digital acusou Marcelo Bimbi, o ex-marido de Nicole Bahls , de assédio moral e de ter sido humilhada por ele no último sábado (11). De acordo com Larissa Marassi, 26, o caso aconteceu na festa After Sunset quando aceitou uma carona de avião de seus amigos e recusou voltar para casa de carro com Marcelo.

Ao colunista Leo Dias, Marcelo teria julgado a influenciadora por ir embora em um avião com outros homens. Ele não sabia que o avião era de amigos de Larissa. “Como assim você vai abandonar a gente? Só porque os caras têm avião? Na próxima vez vou ter que vir de jatinho para ficar com você então?”, ele teria questionado.

A influenciadora rebateu e afirmou que voltaria com os amigos, pois nem conhecia Marcelo. “Ah, você é dessas, então? Bom saber. Ó o tipo da menina. Quanto é essa passagem? Eu compro para você ficar”, teria sido a resposta de Marcelo. Larissa não gostou do tom e se afastou, mas foi seguida por Marcelo. “Vou arrumar um avião. Aí você fica comigo”, ele escreveu em mensagem de texto.

“Nossa, que nada ver isso. Não preciso de avião para ficar com ninguém, não. Não era a intenção você me julgar assim”, respondeu Larissa. “Boa trepa. Opa. Boa viagem”, rebateu o modelo.

Larissa diz ainda que, na festa, Marcelo foi até o camarote onde ela estava e ameaçou processá-la. “Eu me senti muito mal depois de tudo o que ele me disse. Então, quando ele voltou no camarote, eu peguei ele pelo braço e disse: ‘Você deveria ter cuidado com as coisas que você fala. Eu tenho os prints’. E ele me disse: ‘print é crime’.”

Larissa também expôs Marcelo nos stories do Instagram. “Ele começou a me menosprezar pelo fato de eu não ter dado moral para ele antes. E aí ele começou a me ofender. Ele dizia: ‘Ah, então precisava de avião para ficar com ela; ah, olha o tipo da mulher’. Como se não se não bastassem as ofensas, nenhuma mulher precisava ver essas coisas. Nenhuma mulher precisava ouvir essas coisas. Fui julgada como p*ta e interesseira pelo simples fato de não querer ficar com um cara que não tinha conteúdo nenhum”.

“Não é porque uma mulher não quis ficar com um cara que ele tem direito de julgar e assediar ela desta forma. Eu decidi falar porque acredito que outras mulheres já passaram por isso”, terminou. Na manhã de hoje, Larissa conseguiu entrar em contato com Nicole Bahls e expor a situação. De acordo com a influenciadora, Nicole a acolheu e propôs um encontro presencial.