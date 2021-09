Exame CFC: Veja onde fazer as provas na região Norte

Olá concurseiros! Interessados pelo Exame CFC? A nossa dica é sobre a sua inscrição para exame. Na hora de realizar sua inscrição para as provas do Exame de Suficiência você terá que escolher o seu local de prova. As provas do Exame CFC vão acontecer em todos os estados do país, confira abaixo os locais de prova da região Norte:

Região Norte ESTADO OPÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS Acre Cruzeiro do Sul e Rio Branco Amazonas Manaus Amapá Macapá Pará Belém, Castanhal, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém Rondônia Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena Roraima Boa Vista Tocantins Araguaína, Gurupi e Palmas

As inscrições Exame CFC 2021.2 estão abertas até o dia 23 de setembro e a taxa de inscrição está fixa no valor de R$ 70,00. Os inscritos vão realizar as provas no dia 24 de outubro (domingo) das 10h às 14h na cidade escolhida no momento da inscrição.

Quer saber mais sobre o Exame CFC? Então acesse a nossa página exclusiva com todas as informações sobre o edital exame CFC, dicas de estudos, materiais e muito mais.

Acesse TUDO sobre o Exame CFC!

Exame CFC 2021.2: Material Gratuito!

Talvez essa seja uma das melhores oportunidades deste ano no mundo dos Exames e Concursos Públicos. Mesmo diante de um cenário desfavorável, conseguimos, mais uma vez, criar algo para mudar a história das pessoas.

Resolvemos fazer a diferença no meio de tantos cursinhos que continuam fazendo mesmo. Desenvolvemos algo capaz de te colocar na frente dos milhares de candidatos que querem ser aprovados e não sabem por onde começar a estudar.

Prepare-se com o nosso Curso para o Exame de Suficiência CFC.

O fato dele estar com 100% de desconto, isso mesmo, gratuito, já seria algo espantoso, mas fomos além. O Curso para o Exame CFC 2021.1 que você terá acesso inclui:

Videoaulas;

Audioaulas;

PDFs;

Download ilimitado das aulas;

Acesso no Android, iOS, Windows e Mac;

Certificado de conclusão;

Fórum de dúvidas com professores.

Sempre acreditamos nos sonhos dos nossos alunos, prova disso são os depoimentos dos servidores que contaram com a nossa ajuda na hora dos estudos.

Uma vasta experiência aprovando alunos em concursos e exames de suficiência nos permite ousar. Por isso, abrimos um curso só para você ser o próximo aprovado.

Comece a se preparar com quem mais entende e aprova no mundo dos concursos públicos e exames. Você não precisa apenas de uma trilha para alcançar seus sonhos, você precisa de bons materiais de estudos e professores com experiência em aprovar alunos nos principais certames do país.

Clique AQUI e comece a mudar de vida!

Caso você queira ainda mais, estamos com uma promoção em um curso ainda mais completo para ajudar na sua preparação. Você vai ter acesso também aos resumos, simulados e revisão final preparada para que você não só seja aprovado, mas GABARITE o Exame CFC 2021.1

Curso completo para você gabaritar o Exame CFC 2021.1

Agora não é mais a hora de dar desculpas, é hora de começar a agir. Garanta a sua aprovação com o Curso Exame CFC 2021.1!

Resumo do Edital do Exame CFC 2021.2